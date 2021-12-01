Кулеба завтра встретится с госсекретарем США Блинкеном: обсудят поддержку Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завтра, 2 декабря, в Швеции встретится с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Дипломаты обсудят поддержку Украины на фоне угроз со стороны России.

Об этом на пресс-конференции в Риге сообщил Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина .

"Завтра будем в Швеции, там запланирована встреча с госсекретарем США. Мы не только сверим свою информацию о намерениях России, но также и обсудим три трека поддержки Украины", - сказал Кулеба.

Блинкен в ходе собственной пресс-конференции подтвердил встречу с главой МИД Украины 2 декабря. Госсекретарь также сообщил, что в этот же день рассчитывает провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.