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Кулеба завтра встретится с госсекретарем США Блинкеном: обсудят поддержку Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завтра, 2 декабря, в Швеции встретится с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Дипломаты обсудят поддержку Украины на фоне угроз со стороны России.

Об этом на пресс-конференции в Риге сообщил Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

"Завтра будем в Швеции, там запланирована встреча с госсекретарем США. Мы не только сверим свою информацию о намерениях России, но также и обсудим три трека поддержки Украины", - сказал Кулеба.

Блинкен в ходе собственной пресс-конференции подтвердил встречу с главой МИД Украины 2 декабря. Госсекретарь также сообщил, что в этот же день рассчитывает провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Напомним, 1 декабря в Риге прошла встреча глав МИД стран НАТО. По ее итогам генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости избежать эскалации на границе Украины и России.

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Соединенные Штаты АмерикиДмитрий КулебаЭнтони Блинкен