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Кулеба заверил, что курс Украины на евроинтеграцию остается неизменным

Новости » Политика    07.10.2019 - 11:23
Кулеба заверил, что курс Украины на евроинтеграцию остается неизменным
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

По словам Кулебы "разворот" от ЕС недопустим и экономически невыгодный

Курс Украины на евроинтеграцию остается неизменным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы.

Кулеба заявил, что "разворот" курса Украины в другую сторону недопустим и экономически невыгодный. Чиновник также добавил, что сейчас нет у общества запроса на разворот этого курса, ведь в Конституции Украины четко прописано, в каком направлении должна двигаться страна.

"Этот курс неизменен. Я в этой истории с 16 августа, когда меня пригласили занять пост вице-премьер-министра. С того момента я в одной беседе, на одной встрече не слышал даже намека на то, что мы можем изменить курс", - сказал Кулеба на встрече с бизнес-сообществом.

Кулеба также призвал морально быть готовыми к тому, что "большой сосед" постарается мешать Украине двигаться в выбранном направлении.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Содружество независимых государств (СНГ), ранее входивших в состав СССР, является "клубом неудачников".

Также РБК-Украина сообщало, что Украина надеется получить второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро от Европейского Союза до конца 2019 года.

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Новости Украины ЕвросоюзДмитрий Кулебаевроинтеграция
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