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Кулеба про заборону на імпорт зерна з України: готові зробити кроки для вирішення проблем

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна готова зробити кроки для розв'язання проблем, які виникли через заборону на імпорт українського зерна в низку країн.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TG24.

"У кожної країни своя внутрішня політика, і є сильний вплив національної політики. Коли йдеться про експорт сільськогосподарської продукції, можуть бути різні позиції", - заявив він.

За словами міністра, питання торгівлі входять до компетенції Єврокомісії.

"Ми хочемо мати холодні голови, це важливо, тому що питання торгівлі входять до компетенції Єврокомісії. Ми готові зробити кроки для вирішення цих проблем. У деяких випадках рішення порушують зобов'язання окремих країн", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, Болгарія, Словаччина, Угорщина та Польща вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України. Це пов'язано з тим, що ввезення зерна значно вплинуло на ціни на внутрішньому ринку. Це викликало невдоволення серед місцевих фермерів.

Більш детально про проблему можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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