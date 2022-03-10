Кулеба встретился с главой МАГАТЭ в Анталии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о встрече с генеральным директором Международного агентства по ядерной энергетике Рафаэлем Гросси.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter дипломата.
"Встретился с генеральным директором МАГАТЭ в Анталии, чтобы обсудить пути восстановления безопасности и защиты ядерных объектов в Украине в условиях вторжения России", – написал глава МИД.
По его словам, Украина продолжает настаивать на немедленном выводе войск оккупантов из Чернобыльской и Запорожской атомных электростанций. Только такой шаг РФ предотвратит новую ядерную катастрофу в Европе.
Напомним, что в Анталье завершились переговоры министров иностранных дел Украины и России – Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.