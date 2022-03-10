UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба встретился с главой МАГАТЭ в Анталии

Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о встрече с генеральным директором Международного агентства по ядерной энергетике Рафаэлем Гросси.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter дипломата.

"Встретился с генеральным директором МАГАТЭ в Анталии, чтобы обсудить пути восстановления безопасности и защиты ядерных объектов в Украине в условиях вторжения России", – написал глава МИД.

По его словам, Украина продолжает настаивать на немедленном выводе войск оккупантов из Чернобыльской и Запорожской атомных электростанций. Только такой шаг РФ предотвратит новую ядерную катастрофу в Европе.

Напомним, что в Анталье завершились переговоры министров иностранных дел Украины и России – Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭМИД УкраиныДмитрий Кулеба