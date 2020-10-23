Кулеба о возвращении России в ПАСЕ: это подорвало доверие к организации

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич после ее визита в Москву. Кулеба напомнил о последствиях возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

В ходе телефонного разговора Кулеба заявил, что возвращение России в ПАСЕ вызвало кризис доверия в организации и подорвало доверие к ПАСЕ в Украине и всей Европе.

Кроме того, Пейчинович-Бурич проинформировала украинского министра о результатах своего рабочего визита в Москву. Также дипломаты обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия между Украиной и Советом Европы.

Напомним, 29 января ПАСЕ вернула российской делегации все полномочия члена организации. Такое решение поддержали 96 парламентариев, против проголосовали 44, еще 7 - воздержались. Украина выступала против возвращения России в ПАСЕ, ведь причиной ее исключения из организации была оккупации Крыма.

Как отмечал вице-президент ПАСЕ Александр Мережко, Россия использует ПАСЕ для легитимизации аннексии Крыма.

В то же время руководитель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявляла, что Украине все труднее бороться с российскими наративами в организации.