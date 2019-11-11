Кулеба: война с Россией закончится только с возвратом Крыма

Фактическое состояние войны между Украиной и Российской Федерацией завершится только после возврата оккупированных территорий, в том числе Крыма. Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, на сегодня не подсчитано, сколько должна компенсировать российская сторона за разрушение Донбасса.

"Это нужно считать. Там распилили и вывезли заводы, там шахты затоплены, если есть экологическая катастрофа - все эти цифры нужно считать. Я за то, чтобы война с Россией закончились. Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы как-то нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу "взяли и забыли". Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны - это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это не ушло", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что оккупированный Крым зашел в так называемую "балтийскую модель" по примеру Литвы, Латвии и Эстонии, вхождение которых в состав СССР не было признано на Западе. При этом, как известно, такая позиция не мешала западным странам сотрудничать с Москвой на всех остальных треках.

"Это та модель, в которую все зашло. Я понимаю, что может начаться истерика о том, что это "зрада" Украины, что забыли про Крым. Но я глубоко убежден, что война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Война началась с Крыма - война Крымом и закончится. И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать - я имею в виду, прежде всего, политико-экономическим путем", - добавил Кулеба.

Кроме того, он выразил уверенность, что Крым вернется в Украину. По его мнению, это будет моментом максимального ослабления России, когда Крым "просто выскользнет из ее ослабевших рук".

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Напомним, ранее Кулеба заявлял, что в финале войны Россия будет выплачивать Украине компенсации.

Отметим, до этого министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил, что Россия должна будет выплатить Украине репарации после деоккупации Донбасса. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва может выделить деньги на восстановление, однако это зависит от того, каким путем пойдет урегулирование в регионе.