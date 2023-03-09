Кулеба відповів на звинувачення щодо причетності України до підривів "Північних потоків"

"Мій уряд не має до цього жодного стосунку. І я думаю, що статті без доказів шкідливі, бо вони справляють враження, що у всьому винна Україна. Ми чекаємо на результати розслідування", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 7 березня видання The New York Times опублікувало статтю в якій заявило, що до диверсій на "Північних потоках" в Балтійському морі нібито причетні неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Водночас керівництво України спростовую звинувачення. Зокрема, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має нічого спільного з підривами на трубопроводах.

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