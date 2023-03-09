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Кулеба відповів на звинувачення щодо причетності України до підривів "Північних потоків"

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українська влада не причетна до підривів на трубопроводах "Північний потік -1" та "Північний потік-2", а також радить дочекатися результатів розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в інтерв'ю La Repubblica

"Мій уряд не має до цього жодного стосунку. І я думаю, що статті без доказів шкідливі, бо вони справляють враження, що у всьому винна Україна. Ми чекаємо на результати розслідування", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 7 березня видання The New York Times опублікувало статтю в якій заявило, що до диверсій на "Північних потоках" в Балтійському морі нібито причетні неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Водночас керівництво України спростовую звинувачення. Зокрема, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має нічого спільного з підривами на трубопроводах.

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