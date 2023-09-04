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Кулеба відповів на заклики Ердогана до України "пом'якшити підхід" щодо "зернової угоди"

Київ, Понеділок 04 вересня 2023 22:49
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Кулеба відповів на заклики Ердогана до України "пом'якшити підхід" щодо "зернової угоди" Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна не йтиме на поступки у питанні поновлення "зернової угоди", як цього захотів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

Міністр зазначив, що українські дипломати контактували з турецькою стороною перед зустріччю Ердогана з Путіним у Сочі та "чітко всі роз'яснили".

"Наша позиція справедлива - ми не повинні бути далі заручниками російського шантажу, коли Росія створює проблеми, а потім запрошує всіх їх вирішувати", - додав Кулеба.

Він наголосив, що Україна розраховує почути, що привезли турецькі колеги з Сочі, та дізнатися про всі деталі, а потім приймати рішення.

"Але однозначно, що ми стоятимемо на захисті всіх принципових позицій, зокрема щодо санкційного тиску на Росію", - уточнив глава МЗС.

Що сказав Ердоган

Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у Сочі. Однією з головних тем обговорень стала "зернова угода".

За підсумками зустрічі турецький лідер заявив, що Україні нібито слід пом'якшити підхід для того, щоб відновити дію ініціативи.

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