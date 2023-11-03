Кулеба відповів стосовно "таємних переговорів" України з Росією

На запитання журналістів про переговори України з Кремлем "за закритими дверима" Кулеба коротко відповів: "Ні".

Він підкреслив, що основою української формули миру є повага до суверенітету та територіальної цілісності України.

"Якщо перекладати з дипломатичної на звичайну, то це означає, що Росія повинна піти з України. Поки цього не станеться, поки вона не буде готова цього зробити, немає сенсу вести жодні переговори", - сказав Кулеба.

Переговори України та РФ

Варто зазначити, що Україна та Росія проводили декілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення. Але наразі вони "на паузі".

Президент Володимир Зеленський та інші представники влада наголошували, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки Москва не виведе свої війська.

Нагадаємо, нещодавно видання The Washington Post повідомило, що українська і російська делегації обговорюють три питання: обмін полоненими і тілами загиблих військових, судноплавство у Чорному морі та повернення депортованих українських дітей.