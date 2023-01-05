Кулеба ответил, возможно ли участие новых стран в войне с Россией

Украина никогда не просила другие страны помочь войсками в борьбе с российской агрессией. Наша страна сама способна оградить себя, но ей нужно вооружение от союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью арабскому каналу Al Aan TV.

Так, отвечая на вопрос, возможно ли участие новых стран в российско-украинской войне, он ответил: "Мы уверены в наших силах, в способности защитить нашу страну".

"Мы никогда, я подчеркиваю, никогда, даже в самые темные моменты не просили иностранных солдат приходить на нашу землю. Мы никогда не просили другие страны присылать войска в Украину. Мы понимаем, что это наша страна, и мы будем защищать ее, но это правда, что мы просим присылать нам оружие, которое поможет нам победить армию, которая превосходит нашу как по численному составу, так и по оружию", - отметил Кулеба.

Напомним, недавно генсек НАТО заявил, что силы Альянса не участвуют в войне в Украине, но помощь украинцам в вооружении является ключевой.

Ранее вероятность вступления НАТО (непосредственно США) в войну с Россией в интервью РБК-Украина оценил американский бригадный генерал в отставке, ветеран Ирака и Афганистана Марк Арнольд.

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