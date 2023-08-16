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Кулеба відібрав 16 кандидатів на посади послів України в країнах Африки та Азії

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Україна, Середа 16 серпня 2023 20:25
Кулеба відібрав 16 кандидатів на посади послів України в країнах Африки та Азії Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні сьогодні, 16 серпня, завершили проводити співбесіди з 16 кандидатами на посади послів у країнах Африки та Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби.

"Сьогодні я завершив співбесіди з 16 кандидатами у посли, які пройшли перший в історії відкритий набір послів. Відбір почався у березні цього року", - йдеться у повідомленні.

Скільки людей подалось на конкурс

За словами Кулеби, МЗС отримало та опрацювало величезну кількість заявок, загалом 1104. Більшу частину склали представники ділових кіл, а також науковці, викладачі, ветерани, військові, чинні та колишні дипломати, а також адвокати та правозахисники.

Міністр уточнив, що відкритий набір передбачає надзвичайно ретельну перевірку кожної кандидатури, тому шлях від оголошення збору заявок до відбору кандидатів виявився достатньо довгим.

"І саме тому з понад тисячі заявок ми відібрали шістнадцять. Але це дійсно кваліфіковані, мотивовані, дуже потужні кандидати. Далі я поінформую президента про результати відкритого відбору", - написав Кулеба.

Де працюватимуть нові посли України

Міністр заявив, що склад дипломатичної служби потрібно посилювати та розширювати, особливо у Африці та Азії.

Він додав, що Україні потрібно більше фахових кандидатів, які знають як залучати інвестиції та просувати експорт.

Відкритий конкурс на посади послів

У березні цього року МЗС створив відкритий механізм, який дозволяє запропонувати свою кандидатуру на посаду посла.

За словами міністра, нині в країні проблема кадрового голоду. Це відчувають на собі як приватні підприємці, так і державні інституції. Кулеба повідомляв, що особливо складно зараз з пошуком кандидатів на посади послів.

Тоді Кулеба говорив, що особливий фокус зараз на країнах Африки, адже, за його словами, нині швидко зростають темпи дипломатичної експансії України.

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