Кулеба об угрозе безопасности в Европе: настало время не готовить ответы, а задать вопрос самой России
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что суждение РФ о якобы "внутреннем конфликте в Украине" является абсурдом и манипуляцией. Он подчеркнул необходимость задавать Москве болезненные вопросы, а не ждать подготовки ответа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу во время его совместного брифинга с главой ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.
"Единственное государство ОБСЕ которое совершает преступление агрессии это Россия. Москва продолжает утверждать, что менее 3% Украины воюют против остальной страны. Это абсурд и манипулирование и искажение реальности", - сказал Кулеба.
Он отметил, настало время "не готовить ответы на манипулирование России", а задать на самой РФ вопрос.
"Как вы планируете обеспечивать безопасность не нанося вреда другим странам? Мы должны задавать болезненные вопросы РФ и требовать ответа от нее", - подчеркнул министр.
Напомним, министр иностранных дел недавно заявил, что своими действиями власти РФ пытаются взять реванш за проигрыш СССР в "холодной войне".
Добавим недавно глава МИД Украины оценил угрозу нового вторжения России в Украину, заявив, что ситуация у границ страны не изменилась.