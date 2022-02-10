ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба об угрозе безопасности в Европе: настало время не готовить ответы, а задать вопрос самой России 

Новина українською →
Киев, Четверг 10 февраля 2022 10:42
Кулеба об угрозе безопасности в Европе: настало время не готовить ответы, а задать вопрос самой России  Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что суждение РФ о якобы "внутреннем конфликте в Украине" является абсурдом и манипуляцией. Он подчеркнул необходимость задавать Москве болезненные вопросы, а не ждать подготовки ответа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу во время его совместного брифинга с главой ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.

"Единственное государство ОБСЕ которое совершает преступление агрессии это Россия. Москва продолжает утверждать, что менее 3% Украины воюют против остальной страны. Это абсурд и манипулирование и искажение реальности", - сказал Кулеба.

Он отметил, настало время "не готовить ответы на манипулирование России", а задать на самой РФ вопрос.

"Как вы планируете обеспечивать безопасность не нанося вреда другим странам? Мы должны задавать болезненные вопросы РФ и требовать ответа от нее", - подчеркнул министр.

Напомним, министр иностранных дел недавно заявил, что своими действиями власти РФ пытаются взять реванш за проигрыш СССР в "холодной войне".

Добавим недавно глава МИД Украины оценил угрозу нового вторжения России в Украину, заявив, что ситуация у границ страны не изменилась.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Российская Федерация Вторжение России в Украину
NEWS
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
DAILY
Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины