Кулеба об угрозе безопасности в Европе: настало время не готовить ответы, а задать вопрос самой России 

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что суждение РФ о якобы "внутреннем конфликте в Украине" является абсурдом и манипуляцией. Он подчеркнул необходимость задавать Москве болезненные вопросы, а не ждать подготовки ответа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу во время его совместного брифинга с главой ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.

"Единственное государство ОБСЕ которое совершает преступление агрессии это Россия. Москва продолжает утверждать, что менее 3% Украины воюют против остальной страны. Это абсурд и манипулирование и искажение реальности", - сказал Кулеба.

Он отметил, настало время "не готовить ответы на манипулирование России", а задать на самой РФ вопрос.

"Как вы планируете обеспечивать безопасность не нанося вреда другим странам? Мы должны задавать болезненные вопросы РФ и требовать ответа от нее", - подчеркнул министр.