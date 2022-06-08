Кулеба о "тотальной коррупции" в Украине: если это так, то почему мы до сих пор живы

Украина не является крайне коррумпированным государством. Если бы это правдой, то страна не смогла бы так успешно оказывать сопротивление российской агрессии.

По мнению министра, точка зрения о тотальной коррупции в Украине необоснованна. Доказательством этого является работа политиков и чиновников, которые остались в стране после вторжения России.

"Может нам пора признать, что история про коррумпированность Украины была преувеличена. Если мы такие коррумпированные, как нам годами вбивали это в голову - то почему мы до сих пор живы? Почему украинское государство не рассыпалось, если она настолько прямо пронизана коррупцией и ее ничего кроме коррупции не интересует? Почему всех государственные институции продолжают функционировать и делать свой вклад в противодействие агрессору? Пришло время честно спросить, насколько обоснованным является этот нарратив о тотальной коррумпированности Украины?..." - сказал Кулеба.

В качестве примера действительно коррумпированного государства он привел Афганистан, власти которого отказались бороться с талибами, просто сбежав со страны с чемоданами денег. Тогда как Украина, подчеркнул глава МИД, борется с гораздо более мощным агрессором, чем "Талибан".