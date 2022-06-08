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Кулеба про "тотальну корупцію" в Україні: якщо це так, то чому ми досі живі

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Київ, Середа 08 червня 2022 14:10
Кулеба про "тотальну корупцію" в Україні: якщо це так, то чому ми досі живі Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Україна не є вкрай корумпованою державою. Якби це правдою, то країна не змогла б так успішно чинити опір російській агресії.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів на брифінгу для українських журналістів, передає кореспондент РБК-Україна.

На думку міністра, точка зору про тотальну корупцію в Україні необґрунтована. Доказом цього є робота політиків і чиновників, які залишилися в країні після вторгнення Росії.

"Може нам пора визнати, що історія про корумпованість України була перебільшена. Якщо ми такі корумповані, як нам роками вбивали це в голову - то чому ми досі живі? Чому українська держава не розсипалася, якщо вона настільки прямо пронизана корупцією і її нічого крім корупції не цікавить? Чому всі державні інституції продовжують функціонувати і робити свій внесок у протидію агресору? Прийшов час чесно запитати, наскільки обґрунтованим є цей наратив про тотальну корумпованість України?..." - сказав Кулеба.

Як приклад дійсно корумпованої держави він навів Афганістан, влада якого відмовилася боротися з талібами, просто втікши з країни з валізами грошей. Тоді як Україна, підкреслив глава МЗС, бореться з набагато потужнішим агресором, ніж "Талібан".

Нагадаємо, Дмитро Кулеба також пояснив, чому деякі європейські держави виступають проти членства України в ЄС.

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Дмитро Кулеба Україна коррупция
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