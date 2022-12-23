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Кулеба: спершу треба зброєю та переговорами прибрати лінію фронту, а потім відбудовувати життя

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Мілан Лєліч

Україна планує спочатку повернути всі свої території, включно з Кримом та Донбасом, силою або шляхом переговорів, а потім працювати над відбудовою життя там.

Про це на Конференції послів України заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Українська земля, до останнього клаптику в міжнародно визнаних кордонах, буде повернута під український контроль і суверенітет. Квадратні метри не можуть бути і не будуть предметом дипломатичних поступок. Після перемоги почнеться довга політична та соціальна інтеграція окупованих територій", - пояснив міністр.

Кулеба зазначив, що українців багато років "дурили" розмовами про те, що спершу треба завоювати серця людей за лінією фронту, а "далі вони і самі захочуть повернутися".

"Нас дурили. Спершу треба силою зброї та переговорів прибрати лінію фронту, а потім відбудовувати життя. І тут є для нас робота", - наголосив він.

Нагадаємо, днями американський генерал Бен Ходждес дав прогноз щодо повернення Криму під контроль України.

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