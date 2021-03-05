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Кулеба о снятии санкций с окружения Януковича: нет прогресса у следствия в Украине

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 11:05
Кулеба о снятии санкций с окружения Януковича: нет прогресса у следствия в Украине Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз постепенно снимает санкции с окружения Виктора Януковича - бывшего президента Украины. Это происходит потому, что в расследовании уголовных дел в отношении них нет ощутимого прогресса.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В частности, он прокомментировал снятие санкций с бывшего и. о. премьера Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

"Из года в год кто-то выпадает из этого списка. Причина в том, что действительно есть проволочки, нет ощутимого прогресса в расследовании их дел в Украине. Конкретно по этим людям мы подняли вопрос перед нашими правоохранительными органами о том, что нужно ускорить работу, чтобы предоставить ЕС необходимую доказательную базу для продления санкций", - отметил Кулеба.

При этом министр подтвердил, что политически Украина заинтересована в продлении санкций против людей из орбиты Виктора Януковича.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС еще на год продлил санкции против Януковича и его окружения, но из этого списка исключили Арбузова и Табачника.

До этого ЕС продлил на полгода экономические санкции против России.

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