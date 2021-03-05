Кулеба про зняття санкцій з оточення Януковича: немає прогресу у слідства в Україні
Європейський союз поступово знімає санкції з оточення Віктора Януковича - колишнього президента України. Це відбувається тому, що в розслідуванні кримінальних справ щодо них немає відчутного прогресу.
Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Зокрема, він прокоментував зняття санкцій з колишнього в. о. прем'єра Сергія Арбузова і екс-міністра освіти Дмитра Табачника.
"З року в рік хтось випадає з цього списку. Причина в тому, що дійсно є зволікання, немає відчутного прогресу у розслідуванні справ в Україні. Конкретно по цим людям ми підняли питання перед нашими правоохоронними органами про те, що треба прискорити роботу, щоб надати ЄС необхідну доказову базу для продовження санкцій", - зазначив Кулеба.
При цьому міністр підтвердив, що політично Україна зацікавлена у продовженні санкцій проти людей з орбіти Віктора Януковича.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича і його оточення, але з цього списку виключили Арбузова і Табачника.
До цього ЄС продовжив на півроку економічні санкції проти Росії.