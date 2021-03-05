Кулеба про зняття санкцій з оточення Януковича: немає прогресу у слідства в Україні

Європейський союз поступово знімає санкції з оточення Віктора Януковича - колишнього президента України. Це відбувається тому, що в розслідуванні кримінальних справ щодо них немає відчутного прогресу.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зокрема, він прокоментував зняття санкцій з колишнього в. о. прем'єра Сергія Арбузова і екс-міністра освіти Дмитра Табачника.

"З року в рік хтось випадає з цього списку. Причина в тому, що дійсно є зволікання, немає відчутного прогресу у розслідуванні справ в Україні. Конкретно по цим людям ми підняли питання перед нашими правоохоронними органами про те, що треба прискорити роботу, щоб надати ЄС необхідну доказову базу для продовження санкцій", - зазначив Кулеба.

При цьому міністр підтвердив, що політично Україна зацікавлена у продовженні санкцій проти людей з орбіти Віктора Януковича.