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Кулеба скасував поїздку до Брюсселя на тлі можливого візиту високих гостей до Києва

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Глава МЗС Дмитро Кулеба скасував поїздку раніше анонсовану поїздку до Брюсселя, де він мав зустрітися з європейськими міністрами закордонних справ. Це сталося на тлі можливого візиту високих гостей до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Я вдячний Естонії за пропозицію щодо спільних прямих закупівель зброї та боєприпасів, які можуть початися з надання країнами ЄС 1 млн 155-мм снарядів. Попри те, що не можу сьогодні бути особисто присутнім на FAC (засіданні Ради ЄС на рівні глав МЗС - ред.), ми рішуче підтримуємо ініціативу та закликаємо втілити її в життя", - написав Кулеба.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що сьогодні вранці в Києві перекрили центр міста для автомобілів. Зокрема, повідомлялося про перекриття руху транспорту на бульварі Лесі Українки, проспекті Перемоги, а також на Шулявському мосту, а також поблизу посольства США.

Тим часом в МЗС України заявили, що очікують когось із "головних" західних партнерів України, однак поки що зберігають інтригу. В мережі ж до цього були опубліковані кадри з кортежем, який пересувався по столиці.

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КиївМЗС УкраїниБрюссельДмитро Кулеба