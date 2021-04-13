Кулеба сегодня будет иметь возможность встретиться с Блинкеном

Госсекретарь США Энтони Блинкен будет иметь возможность провести встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе на этой неделе. Планируют обсудить российскую агрессию в Украине.

Об этом сказал во время пресс-конференции помощник государственного секретаря США Филипп Рикер .

Во вторник, 13 апреля, НАТО проведет заседание Комиссии НАТО-Украина.

"Представители Североатлантического совета будут принимать министра иностранных дел Украины и они смогут подтвердить, что нам нужно проявлять сдержанность и воздерживаться от эскалации", - говорится в сообщении.

Рикер подчеркнул, что Вашингтон приветствует "сдержанность Украины" на фоне российских провокаций. Он также добавил, что американская сторона обращалась к Москве с призывом немедленно прекратить эскалацию.

"Мы и в дальнейшем будем использовать эту возможность, чтобы обсудить с союзниками то, что мы видим, что слышим",- добавил Рикер.

В то же время он отметил, что министр иностранных дел будет в НАТО, и госсекретарь (Энтони Блинкен – ред.) "будет возможность увидеться с ним".

Напомним, впервые Блинкен и Кулеба провели телефонные переговоры в начале февраля 2021 года. Тогда Блинкен отметил, что США отдают приоритет суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины. По словам госсекретаря, США и далее будут оказывать серьезную экономическую и военную помощь США Украине.

Также во вторник Кулеба встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудит стягивание российских войск к украинской границе.