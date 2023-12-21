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Кулеба розповів, коли Конгрес США може схвалити нову допомогу Україні

Четвер 21 грудня 2023 19:20
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Кулеба розповів, коли Конгрес США може схвалити нову допомогу Україні Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Конгрес Сполучених Штатів Америки може схвалити нове фінансування допомоги Україні у будь-який день після канікул. Вони завершуються 9 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на заході NV.

"8 січня виходить з канікул Сенат, 9 січня виходить з канікул Палата представників. І у будь-який з наступних днів може бути прийняте рішення", - наголосив глава МЗС.

Він зазначив, що предметом переговорів є посилення захисту кордону США, а не допомога Україні.

За словами Кулеби, переговори триватимуть і завтра, і наступного тижня, незважаючи на канікули.

"Прогрес у цих переговорах є", - додав міністр.

Що передувало

Нагадаємо, у Конгресі США не змогли схвалити запит Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки до кінця 2023 року. У цьому запиті понад 60 млрд доларів передбачено для України.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Учора, 20 грудня, стало відомо, що Конгрес пішов на канікули без схвалення запиту Байдена. При цьому коштів, передбачених для допомоги Україні, у США залишилося на один пакет військової допомоги.

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