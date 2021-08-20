Кулеба: Россия превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сознательно превратила Крым в военную базу. Москва пытается "всех отпугнуть" от оккупированного полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью проекту Крымская редакция , опубликованном на сайте НВ.

По его словам, демилитаризовать Крым можно будет только после окончания российской оккупации.

"Демилитаризовать Крым пока и, боюсь, до конца оккупации, будет невозможно, потому что Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть. В Черном море нам нужны новые совместные усилия. Иначе Черное море будет так же потеряно, как и Азовское", - заявил глава украинской дипломатии.