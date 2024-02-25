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Кулеба: Росія використовує тему виборів для роз'єднання України

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро кулеба та секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Укрїна)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація концентрує увагу на внутрішньому та зовнішньому роз'єднанні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова та міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу під час форуму "Україна. Рік 2024".

Секретар Ради нацбезпеки і оборони заявив, що Російська Федерація має чотири теми, на які зараз працюють російські інформаційно-психологічні операції:

  • дискредитація вищого політичного керівництва,
  • розкол еліт,
  • деморалізація ЗСУ,
  • деморалізація нашого населення.

Він заявив, що росіяни зосереджені на роз'єднанні України, на другому місці - Польща.

"У Польщі наратив "поляки принизили українців" є в обов'язковому виконанні. Те, що ви бачите зараз з Польщею, там величезний вклад РФ", - додав секретар РНБО.

Водночас Кулеба заявив, що перший наратив, який просуває Росія - це втома від війни й це повністю спрямовано на зовнішнє роз'єднання.

"Другий - спрямований на внутрішнє роз'єднання - це вибори в Україні. Ми вже бачимо їхні зусилля. Цю історію вони намагаються розігнати і на міжнародному рівні. Це історія з якою треба дуже обережно, але рішуче працювати, бо росіяни будуть далі це розкачувати", - пояснив міністр.

За словами глави МЗС, те, що відбувається у Польщі - це очевидний російський слід. Мета, за даними Кулеба, дуже проста - зіграти на ситуації, щоб розколоти.

"Як протидіяти? По-перше, зберігати єдність. Друге - потрібно щодня працювати на результат. Коли щодня буде надходити зброя, будуть санкційні пакети, коли щодня будуть рішення - ці рішення будуть вибивати опори з-під Росії", - прокоментував міністр.

Ситуація на кордоні України та Польщі

Нагадаємо, з листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. У січні кордон вдалося розблокувати, коли польський уряд підписав угоду з перевізниками,

У лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Детальніше про те, що відбувається на польсько-українському кордоні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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