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Кулеба о роли США в урегулировании на Донбассе: нормандский формат останется прежним

Автор: Милан Лелич

Привлечение США к урегулированию конфликта на Донбассе не означает переформатирование нормандского формата. Администрация Джо Байдена формирует двусторонний трек США - Россия.

Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

"Что касается привлечения США к процессу урегулирования, то они всегда были к нему привлечены в той или иной мере. Сейчас не идет речь о переформатировании нормандского формата. Он остается таким, каким он есть. Но мы видим, как благодаря инициативности администрации Байдена формируется двусторонний трек диалога России и США, цель которого - прекращение российской агрессии против Украины", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Байден ничего не будет решать с президентом России Владимиром Путиным за спиной Украины.

Он также отметил, что на сегодня не ведется активная организация прямых переговоров президентов России и Украины.

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Соединенные Штаты АмерикиДонбассДмитрий КулебаНормандский формат