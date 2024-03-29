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Кулеба про результати поїздки до Індії: працюємо над візитом президента

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна та Індія домовились повернути рівень співробітництва між країнами до довоєнного рівня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

За словами Кулеби, під час його візиту до Індії відбулась відверта розмова з главою МЗС Індії Субраманьяном Джайшанкаром. Зокрема було домовлено, що задача номер один - повернути рівень співробітництва країн до довоєнного. Друга задача - працювати над новими спільними проектами та програмами. Третє питання - це формула миру. 

Окрім цього українська дипломатія працює над організацією візитів прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до України та президента України Володимира Зеленського до Індії

Візит Кулеби до Індії

У середині березня індійські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Кулеба здійснить свій перший робочий візит до Індії наприкінці березня.

Пізніше Bloomberg повідомив, що Кулеба під час візиту до Індії спробує переконати місцеву владу підтримати мирну ініціативу України. Також у нього запланована зустріч із главою МЗС Індії Субраманьямом Джайшанкаром.

25 березня Кулеба підтвердив, що відвідає Індію наприкінці березня. Він зазначив, що його візит до Нью-Делі має зміцнити відносини між країнами. Повідомлялося, що під час візиту він проведе зустрічі з міністром закордонних справ для обговорення питань, що стосуються двостороннього партнерства та співробітництва з регіональних та глобальних питань.

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ІндіяДмитро Кулеба