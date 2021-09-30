Кулеба провел разговор с Маасом: среди тем - нормандский формат

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой Министерства иностранных дел Германии Хайко Маасом. Министры обсудили целый ряд тем, в частности дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД .

Глава украинского МИД выразил благодарность Маасу за усилия по организации встречи нормандского формата на уровне министров.

"Кулеба выразил убеждение, что Германия останется надежным партнером Украины в вопросах европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, развития экономического сотрудничества", - добавили в МИД.

Кроме того, украинский министр поздравил своего немецкого коллегу с успешным результатом на выборах в парламент Германии. Маас является представителем партии СДП, набравшей больше всего голосов на выборах.