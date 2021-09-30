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Кулеба провів розмову з Маасом: серед тем - нормандський формат

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Київ, Четвер 30 вересня 2021 16:35
Кулеба провів розмову з Маасом: серед тем - нормандський формат Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маасом. Міністри обговорили цілу низку тем, зокрема подальший розвиток двосторонніх відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Глава українського МЗС висловив вдячність Маасу за зусилля з організації зустрічі нормандського формату на рівні міністрів.

"Кулеба висловив переконання, що Німеччина залишиться надійним партнером України у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, розвитку економічної співпраці", - додали в МЗС.

Крім того, український міністр привітав свого німецького колегу з успішним результатом на виборах до парламенту Німеччини. Маас є представником партії СДП, яка набрала найбільше голосів на виборах.

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Дмитро Кулеба Гайко Маас Нормандський формат
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