Кулеба провів розмову з Маасом: серед тем - нормандський формат

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маасом. Міністри обговорили цілу низку тем, зокрема подальший розвиток двосторонніх відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС .

Глава українського МЗС висловив вдячність Маасу за зусилля з організації зустрічі нормандського формату на рівні міністрів.

"Кулеба висловив переконання, що Німеччина залишиться надійним партнером України у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, розвитку економічної співпраці", - додали в МЗС.

Крім того, український міністр привітав свого німецького колегу з успішним результатом на виборах до парламенту Німеччини. Маас є представником партії СДП, яка набрала найбільше голосів на виборах.