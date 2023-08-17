Кулеба прокоментував чутки про свою відставку з посади голови МЗС

Кулеба зазначив, що він очолив МЗС в березні 2020-го, але його "почали звільняти" вже в жовтні. За словами міністра, якщо чутки хтось розповсюджує, значить це комусь потрібно.

"Я працюю, жодна посада не є вічною і я спокійно ставлюся до всього", - сказав він.

Міністр нагадав, що на початку каденції сказав, що піде за двох обставин: "Перша - якщо президент попросить мене піти, а друга - якщо я зайду в якусь принципове протиріччя із зовнішньою політикою і не вважатиму за можливе з цим працювати".

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація з посиланнями на анонімні джерела про те, що Кулеба може позбутися своєї посади, натомість зовнішньополітичне відомство може очолити представник Офісу президента або ж депутат Верховної ради із команди Зеленського.

Міністр закордонних справ призначається на посаду за поданням президента і звільняється з посади Верховною радою.

Кулеба займає посаду міністра з 4 березня 2020 року, коли в Україні змінився уряд, а прем’єр-міністром був призначений Денис Шмигаль.