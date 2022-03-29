Кулеба призвал все страны ввести ответственность за использование символа Z

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает все страны ввести уголовную ответственность за демонстрацию символа Z как способ публично поддержать войну России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
"Я призываю все государства ввести уголовную ответственность за использование символа "Z" как способ публично поддержать агрессивную войну России против Украины. "Z" означает военные преступления России, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. Публичная поддержка этого варварства должна быть запрещена", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что народные депутаты внесли в Верховную раду законопроект о запрете использования Z-символов.
Также стало известно, что Эстония намерена запретить знак Z и георгиевскую ленту.
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