Кулеба призвал бойкотировать "Ашан", который остался работать в России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать французскую сеть супермаркетов "Ашан". Компания остается работать на территории России и получать прибыли на крови.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в Twitter.
"Я призываю всех клиентов и партнеров по всему миру бойкотировать Auchan", - написал он.
Как отметил министр, отказываясь прекратить предпринимательскую деятельность в России, Auchan Holding делает сознательный выбор для дальнейшего спонсирования русских зверств в Украине и получения прибыли в крови.
Auchan Holding - французская корпорация, представленная во многих странах мира. Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей. Компания продолжает работать на территории России.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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