Кулеба прибыл в Анталию. Там он встретится с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Турцию. Там у него завтра запланирована встреча с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу прекращения войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя МИД Украины Олега Николенко.
"По приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью для переговоров о прекращении Россией боевых действий и войны против Украины", - заявил представитель министерства.
Переговоры Кулебы и Лаврова пройдут в четверг, 10 марта.
Напомним, ранее глава украинского МИД рассказал, какие вопросы будут на столе переговоров с Лавровым.