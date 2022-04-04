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Кулеба: Злочини Росії в Бучі – лише вершина айсберга

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Варшава, Понеділок 04 квітня 2022 21:22
Кулеба: Злочини Росії в Бучі – лише вершина айсберга Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що жахливі кадри з Бучі є лише частиною всіх злочинів, вчинених російською армією в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Дипломат під час візиту до Польщі торкнувся теми воєнних злочинів РФ. На його думку, звірства російських окупантів на Київщині вимагають серйозних санкцій G7 і ЄС.

"Захід продовжує підживлювати російську машину війни платежами за енергоносії, торгівлею між Росією і західними країнами, що все ще триває, фінансовими транзакціями, що проводять досі не відключені від SWIFT російські банки", – заявив Кулеба.

Міністр звернувся до західних колег, у яких залишаються сумніви щодо продовження співпраці з РФ. Він порадив їм поїхати в Бучу, а потім поспілкуватися з ним.

"Можу без перебільшень, з великою тугою сказати вам, що ситуація в Маріуполі набагато гірша за те, що ми бачили в Бучі та інших містах, селищах і селах під Києвом", – додав Кулеба.

Нагадаємо, що генпрокурор Венедіктова назвала ситуацію в Бородянці найгіршою з точки зору жертв воєнних злочинів.

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