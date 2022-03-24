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Кулеба предостерег мир от угрозы морских операций РФ под чужим флагом

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Киев, Четверг 24 марта 2022 19:57
Кулеба предостерег мир от угрозы морских операций РФ под чужим флагом Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международные компании избегать морских портов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата.

Кулеба видит угрозу мировой морской торговли из-за воинственных действий РФ. Украина, по его словам, делает все возможное для защиты цепи доставки.

"Принимая во внимание угрозу потенциальных операций российского флота под чужим флагом, мы призываем все суда, страховщиков и экипажи избегать российских портов для собственной же безопасности", – заявил министр.

К слову, Генассамблея ООН приняла резолюцию с немедленным требованием прекратить войну против Украины.

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