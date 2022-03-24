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Кулеба застеріг світ від загрози морських операцій РФ під чужим прапором

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Київ, Четвер 24 березня 2022 19:57
Кулеба застеріг світ від загрози морських операцій РФ під чужим прапором Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародні компанії уникати морських портів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломата.

Кулеба бачить загрозу для світової морської торгівлі через войовничі дії РФ. Україна, за його словами, робить все можливе для захисту ланцюгів доставки.

"Беручи до уваги загрозу потенційних операцій російського флоту під чужим прапором, ми закликаємо всі судна, страховиків і екіпажі уникати російських портів для власної ж безпеки", – заявив міністр.

До слова, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з негайною вимогою припинити війну проти України.

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