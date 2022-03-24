Кулеба застеріг світ від загрози морських операцій РФ під чужим прапором

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломата .

Кулеба бачить загрозу для світової морської торгівлі через войовничі дії РФ. Україна, за його словами, робить все можливе для захисту ланцюгів доставки.

"Беручи до уваги загрозу потенційних операцій російського флоту під чужим прапором, ми закликаємо всі судна, страховиків і екіпажі уникати російських портів для власної ж безпеки", – заявив міністр.