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Кулеба пожаловался ЕС на ситуацию с ОБСЕ на Донбассе: Россия разрушает минские договоренности

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 21:08
Кулеба пожаловался ЕС на ситуацию с ОБСЕ на Донбассе: Россия разрушает минские договоренности Фото: спецпредставитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (mfa.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со спецпредставителем ЕС по правам человека Эймоном Гилмором. В ход беседы обсуждалась ситуация с ОБСЕ на Донбассе, которую Россия использует для разрушения минских соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Кулеба и Гилмор обсудили ситуацию с правами человека на временно оккупированных территориях Украины. "Российская Федерация как государство-оккупант продолжает систематические грубые нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму", - сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что особым репрессиям подвергаются крымские татары, журналисты и представители религиозных организаций. В качестве давления на них российские власти используют антитеррористическое законодательство.

Кулеба призвал спецпредставителя ЕС усилить давление на Россию для освобождения украинцев которых российские власти незаконно удерживает за решеткой. Глава МИД отметил первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, внештатного журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко и других.

"Россия дерзко препятствует деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сотрудники которой сейчас фактически стали заложниками в Донецке. Такие действия разрушают минские договоренности, противоречат обязательствам РФ в ОБСЕ", - добавил Кулеба, рассказывая о ситуации на Донбассе.

Министр пригласил Гилмора посетить во время следующего визита в Украину административную границу с Крымом. В пресс-службе МИДа отметили, что спецпредставитель ЕС принял приглашение.

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