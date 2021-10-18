Кулеба поскаржився ЄС на ситуацію з ОБСЄ на Донбасі: Росія руйнує мінські домовленості

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч зі спецпредставником ЄС з прав людини Еймоном Гілмором. У хід бесіди обговорювалася ситуація з ОБСЄ на Донбасі, яку Росія використовує для руйнування мінських угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України .

Кулеба і Гілмор обговорили ситуацію з правами людини на тимчасово окупованих територіях України. "Російська Федерація як держава-окупант продовжує систематичні грубі порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму", - сказав глава МЗС.

Він підкреслив, що особливим репресіям піддаються кримські татари, журналісти і представники релігійних організацій. Як тиску на них російська влада використовує антитерористичне законодавство.

Кулеба закликав спецпредставника ЄС посилити тиск на Росію для звільнення українців яких російська влада незаконно утримує за ґратами. Глава МЗС зазначив перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, позаштатного журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенко та інших.

"Росія зухвало перешкоджає діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, співробітники якої зараз фактично стали заручниками в Донецьку. Такі дії руйнують мінські домовленості, суперечать зобов'язанням РФ в ОБСЄ", - додав Кулеба, розповідаючи про ситуацію на Донбасі.

Міністр запросив Гілмора відвідати під час наступного візиту в Україну адміністративний кордон з Кримом. У пресслужбі МЗС зазначили, що спецпредставник ЄС прийняв запрошення.