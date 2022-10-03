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Кулеба пояснив останні заяви Путіна: вже не сподівається на "корисних ідіотів" на Заході

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Київ, Понеділок 03 жовтня 2022 10:21
Кулеба пояснив останні заяви Путіна: вже не сподівається на "корисних ідіотів" на Заході Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін розгорнув війну не тільки проти України, але й проти всього світу. Він використовує продовольство та енергоресурси як зброю у своїй війні.

Про це у колонці для РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Кремль має отримати жорстку протидію всього світу у відповідь на використання енергоресурсів та продовольства як зброї. Тактика держави-терориста зрозуміла: до кого не можемо дотягнутися ракетами, до тих дотягнемося голодом і холодом. Але ми не дамо російським терористам досягти їхніх цілей", - заявив міністр.

Кулеба вважає, що Путіна може послабити ще більший санкційний тиск, поразки на полі бою та підтримка України на всіх рівнях та майданчиках.

Глава МЗС зазначив, що Путін у своїх останніх заявах звертався не до України, Європи чи Північної Америки, а до Глобального Півдня.

"Це означає, що Росія вже не сподівається на "корисних ідіотів" на Заході чи крихку позицію деяких європейських політиків", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, Путін під час останнього виступу, коли була оголошена незаконна анексія українських територій, традиційно критикував Захід. Зокрема, російський диктатор заявив, що США нібито "окупували" Німеччину, Японія та Корею.

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Володимир Путін Російська Федерація Дмитро Кулеба
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