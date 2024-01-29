ua en ru
Пн, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кулеба: посла в Угорщині призначать вже незабаром

Понеділок 29 січня 2024 22:45
UA EN RU
Кулеба: посла в Угорщині призначать вже незабаром Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Призначення нового посла України в Угорщині відбудеться вже незабаром. Ним стане Федір Шандор.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, призначення Шандора буде "ось-ось".

"Затримка цього питання виникла з двох причин. Перша причина - йому треба було звільнитись зі Збройних сил України. Це велика проблема, але начебто якась юридична модель була знайдена. Друге - відновлена процедура спец перевірок для кандидатів на послів та для вже призначених послів", - заявив він.

За словами міністра, Шандор пройшов цю перевірку, чи "вже на фінальній стадії проходження".

Призначення посла в Угорщині

Посада посла України в Угорщині залишалася вакантною з липня 2022 року. Тоді президент Володимир Зеленський звільнив Любов Непоп з посади посла України в Угорщині.

Наприкінці серпня минулого року голова МЗС Угорщини Петер Сійярто затвердив рішення про вірчу грамоту посла України в Будапешті. Ним став професор Ужгородського національного університету, військовослужбовець ЗСУ Федор Шандор.

Федір Шандор

Він - українець угорського походження з Закарпаття, більш відомий як "професор з окопів". На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він пішов добровольцем на війну. Шандор раніше викладав в Ужгородському національному університеті.

8 серпня 2023 року президентка Угорщини Каталін Новак дала згоду на призначення нового посла України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Дмитро Кулеба Війна Росії проти України Дипломатичні відносини
NEWS
Росіяни наступають. Що відбувається під Куп'янськом та чи є загроза для Харкова
Росіяни наступають. Що відбувається під Куп'янськом та чи є загроза для Харкова
DAILY
Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда