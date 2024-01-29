Кулеба: посла в Угорщині призначать вже незабаром
Призначення нового посла України в Угорщині відбудеться вже незабаром. Ним стане Федір Шандор.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
За його словами, призначення Шандора буде "ось-ось".
"Затримка цього питання виникла з двох причин. Перша причина - йому треба було звільнитись зі Збройних сил України. Це велика проблема, але начебто якась юридична модель була знайдена. Друге - відновлена процедура спец перевірок для кандидатів на послів та для вже призначених послів", - заявив він.
За словами міністра, Шандор пройшов цю перевірку, чи "вже на фінальній стадії проходження".
Призначення посла в Угорщині
Посада посла України в Угорщині залишалася вакантною з липня 2022 року. Тоді президент Володимир Зеленський звільнив Любов Непоп з посади посла України в Угорщині.
Наприкінці серпня минулого року голова МЗС Угорщини Петер Сійярто затвердив рішення про вірчу грамоту посла України в Будапешті. Ним став професор Ужгородського національного університету, військовослужбовець ЗСУ Федор Шандор.
Федір Шандор
Він - українець угорського походження з Закарпаття, більш відомий як "професор з окопів". На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він пішов добровольцем на війну. Шандор раніше викладав в Ужгородському національному університеті.
8 серпня 2023 року президентка Угорщини Каталін Новак дала згоду на призначення нового посла України.
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