Кулеба: посла в Угорщині призначать вже незабаром

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, призначення Шандора буде "ось-ось".

"Затримка цього питання виникла з двох причин. Перша причина - йому треба було звільнитись зі Збройних сил України. Це велика проблема, але начебто якась юридична модель була знайдена. Друге - відновлена процедура спец перевірок для кандидатів на послів та для вже призначених послів", - заявив він.

За словами міністра, Шандор пройшов цю перевірку, чи "вже на фінальній стадії проходження".

Призначення посла в Угорщині

Посада посла України в Угорщині залишалася вакантною з липня 2022 року. Тоді президент Володимир Зеленський звільнив Любов Непоп з посади посла України в Угорщині.

Наприкінці серпня минулого року голова МЗС Угорщини Петер Сійярто затвердив рішення про вірчу грамоту посла України в Будапешті. Ним став професор Ужгородського національного університету, військовослужбовець ЗСУ Федор Шандор.

Федір Шандор

Він - українець угорського походження з Закарпаття, більш відомий як "професор з окопів". На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він пішов добровольцем на війну. Шандор раніше викладав в Ужгородському національному університеті.

8 серпня 2023 року президентка Угорщини Каталін Новак дала згоду на призначення нового посла України.

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