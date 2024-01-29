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Кулеба: посла в Венгрии назначат уже в скором времени

Понедельник 29 января 2024 22:45
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Кулеба: посла в Венгрии назначат уже в скором времени Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Назначение нового посла Украины в Венгрии состоится уже вскоре. Им станет Федор Шандор.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, назначение Шандора будет "вот-вот".

"Задержка этого вопроса возникла по двум причинам. Первая причина - ему надо было уволиться из Вооруженных сил Украины. Это большая проблема, но вроде бы какая-то юридическая модель была найдена. Второе - восстановлена процедура спецпроверок для кандидатов на послов и для уже назначенных послов", - заявил он.

По словам министра, Шандор прошел эту проверку, или "уже на финальной стадии прохождения".

Назначение посла в Венгрии

Должность посла Украины в Венгрии оставалась вакантной с июля 2022 года. Тогда президент Владимир Зеленский уволил Любовь Непоп с должности посла Украины в Венгрии.

В конце августа прошлого года глава МИД Венгрии Петер Сийярто утвердил решение о верительной грамоте посла Украины в Будапеште. Им стал профессор Ужгородского национального университета, военнослужащий ВСУ Федор Шандор.

Федор Шандор

Он - украинец венгерского происхождения из Закарпатья, более известный как "профессор из окопов". В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину он ушел добровольцем на войну. Шандор ранее преподавал в Ужгородском национальном университете.

8 августа 2023 года президент Венгрии Каталин Новак дала согласие на назначение нового посла Украины.

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