Кулеба посетит с визитом Молдову: на повестке дня - безопасность Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время посетит с визитом Молдову. Он подчеркнул, что события в Молдове всегда неразрывно связаны с вопросами нацбезопасности Украины.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Глава МИД прокомментировал, будет ли подниматься вопрос российских "миротворцев" в Молдове.

"Я вскоре планирую посетить Молдову, и мы будем говорить обо всех этих вещах, потому что это вопрос не только безопасности и территориальной целостности Молдовы, но и вопрос безопасности Украины... События в Молдове и вокруг нее всегда неразрывно связаны с вопросами национальной безопасности Украины", - заявил Кулеба.

Он отметил, что стороны обсудят также урегулирование определенных спорных вопросов в двусторонних отношениях, стратегию урегулирования приднестровского конфликта, а также новые амбициозные совместные проекты.

По словам министра, президент Молдовы широкими мазками озвучила свое видение.

"Вопрос, какова будет позиция правительства, парламента, будут ли там досрочные выборы парламента и тому подобное... Я за спокойный, взвешенный подход: поедем, послушаем, поговорим, расскажем наше видение, увидим, какой баланс сил сложится в Молдове, и уже после этого будем решать, делать какие-то конкретные шаги", - подытожил Кулеба.

Напомним, 6 декабря в центре Кишинева прошли масштабные протесты: на улицы вышли тысячи людей с требованием роспуска парламента и досрочных выборов.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе ситуативная коалиция парламента Молдовы, не соблюдая регламент, приняла законы о бюджетно-налоговой политике, бюджете медицинского и соцстрахования, а также повысила статус русского языка.

В результате избранный президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке захвата власти и призвала своих сторонников выйти на протесты за роспуск парламента и досрочные выборы.

Отметим, действующий президент Игорь Додон планирует подписать закон о повышении статуса русского языка еще до инаугурации Санду.