Кулеба: за попытки признать присутствие России на АЭС Украины будем бить по рукам

"Мы с первых дней, когда захватили ЧАЭС, потом ЗАЭС, видим попытки россиян легимитизировать свое присутствие", - заявил дипломат.

Он привелкак пример, предложение РФ провести трехсторонние консультации: МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), украинский регулятор и российский.

"Я директору МАГАТЭ сказал: А с какой стати российский регулятор будет участвовать в консультациях по Украинской АЭС?" - спрашивает Кулеба.

Глава МИД добавил, что правильной позицией принципиальных людей, которые защищают права, будет сказать: "Кыш за территорию ядерных объектов".

"Если будут хотя бы малейшие попытки признать присутствие россиян на ядерных объектах, то мы будем за это честно и справедливо бить на руках. Потому что речь идет о ползучих попытках закрепиться на наших ядерных объектах. Он (директор МАГАТЭ - ред.) абсолютно разделяет этот подход", - добавил министр.