Кулеба о помощи Украине с вакцинами: в самом ЕС не все хорошо с поставками

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал возможную помощь со стороны стран Европейского союза с поставками Украине вакцин от коронавируса. По его словам, в самом ЕС существуют проблемы с поставками препарата.

Об этом Кулеба заявил во время брифинга в пятницу, 29 января.

Он отметил, что тема вакцины от COVID-19 была одним из пунктов встречи Люблинского треугольника (кроме Украины в него входит Польша и Литва).

"Я могу сказать, что и сегодняшняя встреча и мои предыдущие встречи с министрами стран Европейского союза показывают, что и в самом ЕС не все хорошо с поставками вакцин в полном объеме. Но мы сегодня наметили дополнительные шаги, которые мы можем сделать для того, чтобы поддерживать друг друга в вопросе поставок вакцин", - заявил Кулеба.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что вакцинация в Украине может начаться с 15 февраля.

Отметим, по данным аналитиков The Economist, Украина сможет получить широкий доступ к вакцине от коронавируса не раньше 2023 года.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что массовая вакцинация украинцев начнется в феврале.