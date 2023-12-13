Кулеба поговорив з новим главою МЗС Польщі та запросив його в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з новим міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Однією з тем обговорень стали вступні переговори України з Європейським союзом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України в Telegram.
За інформацією відомства, Сікорський запевнив Кулебу, що Польща активно працюватиме над тим, щоб лідери країн Євросоюзу вирішили розпочати вступні переговори з Україною.
При цьому польський чиновник підтвердив свою відданість подальшому зміцненню українсько-польських відносин, протидії агресії Росії, вступу України до Євросоюзу та НАТО, а також співпраці між країнами в інших глобальних справах.
У МЗС уточнюють, що Сікорський прийняв запрошення Кулеби відвідати Україну.
Нагадаємо, вчора, 12 грудня, польський парламент висловив вотум довіри до уряду Дональда Туска. Таким чином він офіційно став прем'єр-міністром.
Сьогодні, 13 грудня, Туск заявив, що завтра у нього може відбутися зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. При цьому технічні деталі ще обговорюються.
Більш детально про новий уряд можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.