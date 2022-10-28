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Кулеба поговорив з іранським колегою та вимагав припинення поставок зброї до РФ

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П'ятниця 28 жовтня 2022 19:35
Кулеба поговорив з іранським колегою та вимагав припинення поставок зброї до РФ Фото: Дмитро Кулеба, очільник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Іран має негайно припинити потік зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

"Сьогодні я отримав дзвінок від міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Аміра Абдоллахіана", - йдеться у повідомленні.

Кулеба вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії.

Очільник МЗС України заявив, що ця зброя використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні.

Нагадаємо, що Іран заперечив відправку своїх інструкторів до окупованого Криму.

Раніше Іран заявив про готовність до переговорів з Україною, аби спростувати звинувачення.

Також США звинуватили Іран у брехні та заявили про ескалацію ситуації в Україні.

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