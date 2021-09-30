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Кулеба о переходе на поставки водорода в ЕС: Украина может занять место России

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Киев, Четверг 30 сентября 2021 12:16
Кулеба о переходе на поставки водорода в ЕС: Украина может занять место России Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Будущий переход газотранспортной системы (ГТС) Украины на транспортировку водорода в Европу будет политическим проектом. Он поможет Украине занять место России как поставщика энергоресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

По его словам, поставки зеленого водорода дадут возможность укрепить энергетическую безопасность и экономику Украины.

"Со всех точек зрения развитие водородной энергетики является не просто источником создания альтернативного источника энергии, а большим политическим европейским проектом, который способен кардинально сменить расклад сил в Европе. Например, Украина в отношениях с Германией может занять место России, когда идет речь о поставках газа. И мы не должны рассматривать водорода как исключительно экономический проект, поставки водорода в Евросоюз - это большой политический проект и очень серьезный инструмент европейской интеграции", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Украина объявила о создании водородного коридора с Германией, Чехией и Словакией.

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Дмитрий Кулеба Водородная энергетика
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