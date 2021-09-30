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Кулеба про перехід на поставки водню до ЄС: Україна може зайняти місце Росії

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Київ, Четвер 30 вересня 2021 12:16
Кулеба про перехід на поставки водню до ЄС: Україна може зайняти місце Росії Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Майбутній перехід газотранспортної системи (ГТС) України на транспортування водню до Європи буде політичним проектом. Він допоможе Україні зайняти місце Росії як постачальника енергоресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

За його словами, поставки зеленого водню дадуть можливість зміцнити енергетичну безпеку та економіку України.

"З усіх точок зору розвиток водневої енергетики є не просто джерелом створення альтернативного джерела енергії, а великим політичним європейським проектом, який здатний кардинально змінити розклад сил в Європі. Наприклад, Україна у відносинах з Німеччиною може зайняти місце Росії, коли йдеться про постачання газу. І ми не повинні розглядати водню як виключно економічний проект, поставки водню в Євросоюз - це великий політичний проект і дуже серйозний інструмент європейської інтеграції", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Україна оголосила про створення водневого коридору з Німеччиною, Чехією та Словаччиною.

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Дмитро Кулеба Воднева енергетика
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