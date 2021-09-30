Кулеба про перехід на поставки водню до ЄС: Україна може зайняти місце Росії

Майбутній перехід газотранспортної системи (ГТС) України на транспортування водню до Європи буде політичним проектом. Він допоможе Україні зайняти місце Росії як постачальника енергоресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

За його словами, поставки зеленого водню дадуть можливість зміцнити енергетичну безпеку та економіку України.

"З усіх точок зору розвиток водневої енергетики є не просто джерелом створення альтернативного джерела енергії, а великим політичним європейським проектом, який здатний кардинально змінити розклад сил в Європі. Наприклад, Україна у відносинах з Німеччиною може зайняти місце Росії, коли йдеться про постачання газу. І ми не повинні розглядати водню як виключно економічний проект, поставки водню в Євросоюз - це великий політичний проект і дуже серйозний інструмент європейської інтеграції", - додав Кулеба.