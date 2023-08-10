Кулеба про переговори: ми ніколи не побачимо Путіна і Зеленського за одним столом

"Путін не партнер (для переговорів, - ред.). Він скоїв занадто багато дуже серйозних злочинів. Існують інші дипломатичні способи опосередкованої боротьби. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити Путіна і Зеленського за одним столом", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна зможе вести переговори з Росією лише після виведення окупаційних військ з наших земель, але не з Путіним.

"Цієї мети можна досягти за допомогою війни та дипломатії. З першим справляються наші генерали, їхнє завдання підштовхнути росіян до відступу і зрозуміти, що говорити краще, ніж воювати. Я дбаю про дипломатію та діалог, коли це можливо", - зазначив міністр.

Щодо того, чи можливо розпочати переговори до повного виведення військ РФ з України, Кулеба сказав, що це залежить від обставин.

"Ми не віримо росіянам на слово, ніхто при здоровому глузді не повірить. Перш ніж піти (на компроміс щодо переговорів, - ред.), ми хотіли б переконатися, що він серйозний, а не обман. Що росіяни потім не повернуться, щоб знову атакувати нас. Я розумію ці питання та їх логіку, але я не можу дати однозначних відповідей, тому що їх немає, на кону життя мільйонів людей", - наголосив глава МЗС.

Кулеба також нагадав, що минулого року була укладена "зернова угода" за посередництва генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, і Росія не дотримувалася умов.

"Було дві окремі угоди з нами і з Москвою, ніколи не було прямого порозуміння. Нам потрібна певна креативність, щоб знаходити рішення. Ми будемо їх шукати будь-якими способами, але наразі умови відсутні: Росія продовжує нас атакувати, вона віддає перевагу війні, а не миру", - зазначив міністр.

Переговори з Росією

У 2022 році президент Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

За словами радника голови Офісу президента Подоляк, Україна не планує реагувати на "переговорне ниття" росіян, оскільки в цьому немає сенсу.

Для відновлення переговорів Росія повинна: