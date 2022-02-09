UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина занимает сильную позицию в переговорах по конфликту с Россией, - Кулеба

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на переговорах с партнерами по урегулированию конфликта с Россией у Украины сильная позиция. Он добавил, что в ходе своего визита президента Франции Эммануэля Макрона украинскую сторону ни к чему не принуждали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Дмитрия Кулебы.

"Украина никогда не пересечет свои "красные линии". Нам ничего не навязывали (во время визита Макрона - ред.), ни к чему не принуждали. Состоялся обмен мнениями о том, что сделать, чтобы разблокировать (переговорный - ред.) процесс", - сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что дипломатия - это искусство компромиссов. Однако, по его словам, соглашений по вопросам, пересекающим "красные линии" Украины, не будет.

"Давайте прекратим относиться к себе как к жертве. У нас сейчас сильная позиция, мы на переговорах находимся в сильной позиции", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее глава МИД назвал "красные линии" на переговорах с Россией по Донбассу.

Отметим, Россия активно использует минский и нормандский форматы переговоров по Донбассу для раскачки ситуации в Украине. Подробнее о том, как это происходит - подробнее в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныДмитрий Кулеба