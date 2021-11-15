Кулеба ответил, хватит ли Украине сил защищаться на всех направлениях угроз
Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, хватит ли Украине сил защищаться на всех направлениях. Украинская власть делает все возможное, чтобы усилиться.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.
По его словам, чем больше направлений угрозы, тем более опасной является ситуация.
"Но мне бы хотелось заверить вас, что Украина делает все возможное, сотрудничает с ближайшими партнерами, чтобы усилить нашу защиту на северном фланге, чтобы обеспечить защиту страны со всех сторон", - заявил он.
Ранее издание Financial Times написало о высокой вероятности нападения РФ на Украину.
Запад предупредил Украину о "высокой вероятности" вторжения России этой зимой. Россия попытается дестабилизировать Украину, писало издание.