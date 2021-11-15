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Кулеба відповів, чи вистачить Україні сил захищатись на всіх напрямках загроз

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Київ, Понеділок 15 листопада 2021 13:30
Кулеба відповів, чи вистачить Україні сил захищатись на всіх напрямках загроз Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, чи вистачить Україні сил захищатись на всіх напрямках. Українська влада робить все можливе, щоб підсилитись.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

За його словами, чим більше напрямків загрози, тим більш небезпечною є ситуація.

"Але мені б хотілося запевнити вас, що Україна робить все можливе, співпрацює з найближчими партнерами, щоб підсилити наш захист на північному фланзі, щоб забезпечити захист країни з усіх сторін", - заявив він.

Раніше видання Financial Times написало про високу ймовірність нападу РФ на Україну.

Захід попередив Україну про "високу ймовірність" вторгнення Росії цієї зими. Росія спробує дестабілізувати Україну, писало видання.

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Україна Російська Федерація Дмитро Кулеба
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