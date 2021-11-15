Кулеба відповів, чи вистачить Україні сил захищатись на всіх напрямках загроз
Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, чи вистачить Україні сил захищатись на всіх напрямках. Українська влада робить все можливе, щоб підсилитись.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.
За його словами, чим більше напрямків загрози, тим більш небезпечною є ситуація.
"Але мені б хотілося запевнити вас, що Україна робить все можливе, співпрацює з найближчими партнерами, щоб підсилити наш захист на північному фланзі, щоб забезпечити захист країни з усіх сторін", - заявив він.
Раніше видання Financial Times написало про високу ймовірність нападу РФ на Україну.
Захід попередив Україну про "високу ймовірність" вторгнення Росії цієї зими. Росія спробує дестабілізувати Україну, писало видання.