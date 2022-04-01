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Кулеба отреагировал на обстрел в Белгороде: "не могу ни подтвердить, ни опровергнуть причастность"

Дмитрий Кулеба (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что не может подтвердить или опровергнуть вероятную причастность Украины к удару по топливному складу в российском городе Белгород.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на reuters.

По его словам, он не владеет всей военной информацией.

"Я не могу ни подтвердить, ни отвергнуть утверждение, что Украина была причастна к этому лишь потому, что я не владею всей военной информацией", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что Украина ждет официального ответа России на предложения Киева, изложенные на мирных переговорах в Турции.

Кроме того, он заявил, что иностранные государства не подталкивают Украину к компромиссу в переговорах.

Ранее мы сообщали, что в российском Белгороде раздаются громкие взрывы.

Также читайте, что сейчас происходит в российском Белгороде.

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Дмитрий Кулеба